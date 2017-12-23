Turnuvada sırasıyla Beydağı Anadolu Lisesi, Akmercan Anadolu Lisesi, Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi ve Malatya Anadolu Lisesini büyük farklarla yenerek finale kalan Özel Malatya Yeni Hamle Koleji, finalde Özel Çınar Koleji İle karşılaştı. Mücadele karşılıklı basketlerle başladı. Malatya koleji ilk periyodu 19 -25 önde kapatırken devam eden periyotlarda 43-25,70-33 ve 83-49 gibi farklarla müsabaka sona erdi. Bu skorla sahadan galip ayrılan Özel Malatya Yeni Hamle Koleji il birincisi olurken yapılan törenin ardından Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç kupayı Yeni Hamleli öğrencilere verdi. Yeni Hamle Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya turnuvada şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Yeni Hamle Koleji beden eğitimi öğretmeni Mustafa Sur olmak üzere tüm öğrencileri tebrik etti.

HABER MERKEZİ