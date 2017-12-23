23 Aralık 2017 Cumartesi

Basketbolda il birincileri belli oldu

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 Okul Sporları Gençler B Grubu Basketbol Turnuvasında il birincisi oldu.

21 Aralık 2017 Perşembe 12:10
Basketbolda il birincileri belli oldu

  Turnuvada sırasıyla Beydağı Anadolu Lisesi, Akmercan Anadolu Lisesi, Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi ve Malatya Anadolu Lisesini büyük farklarla yenerek finale kalan Özel Malatya Yeni Hamle Koleji, finalde Özel Çınar Koleji İle karşılaştı. Mücadele karşılıklı basketlerle başladı. Malatya koleji ilk periyodu 19 -25 önde kapatırken devam eden periyotlarda 43-25,70-33 ve 83-49 gibi farklarla müsabaka sona erdi. Bu skorla sahadan galip ayrılan Özel Malatya Yeni Hamle Koleji il birincisi olurken yapılan törenin ardından Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç kupayı Yeni Hamleli öğrencilere verdi. Yeni Hamle Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya turnuvada şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Yeni Hamle Koleji beden eğitimi öğretmeni Mustafa Sur olmak üzere tüm öğrencileri tebrik etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBasketbolIl Birincileri

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