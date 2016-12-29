29 Aralık 2016 Perşembe

Basketbol’da hedef play off!

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor’da ilk yarıyı lider bitirmenin mutluluğu yaşanıyor. 5’te 5 yapan basketbol takımının önünün açık olduğunu ifade eden kulüp başkanı Orhan Barman, ligin ikinci yarısında Play off’a kalmak istediklerini söyledi.

29 Aralık 2016 Perşembe 10:31
Basketbol’da hedef play off!

Yer aldığı 11 branşta yüzlerce gencin spor yapmasını sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, her dönem farklı bir branşta yakaladığı başarılarla öne çıkıyor. Tekvandoda Türküye beşincisi olarak adından söz ettiren turuncu yeşilliler, şimdi ise basketbol branşındaki başarısıyla gündemde. Mücadele ettiği Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup’ta oynadığı 5 maçın tamını kazanarak ilk yarıyı lider kapatan Malatya Büyükşehir Belediyespor’da kulüp başkanı Orhan Barman, hedeflerinin ligin ikinci yarısını aynı istikrarla devam ettirmek olduğunu söyledi.

Barman ligin ikinci yarısına Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı yoğun antrenman temposuyla hazırlanan basketbol takımıyla ilgili, “Bu sezon öyle yukarılara oynayalım gibi ciddi bir hedefimiz yoktu. Ancak Erol hocam ve basketbolcularımızın özverili çalışmaları bizi bu noktaya getirdi. Amacımız bundan sonra 5 haftalık galibiyet serimizi sürdürmek. İkinci yarı da aynı şekilde iyi gidersek play off’a kalabiliriz. Play off grubundan sonrası için hedeflerimiz farklı olabilir. şimdilik önce aynı ciddiyet ve disiplinimizi bozmadan devam etmeliyiz” dedi. 

FATİH AVCI
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