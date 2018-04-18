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Basketbol yarı finali tamamlandı

2018 yılı faaliyet programında yer alan, okullar arası basketbol küçükler kız ve erkek yarı final müsabakaları erdi.

Basketbol yarı finali tamamlandı

2018 yılı faaliyet programında yer alan, okullar arası basketbol küçükler kız ve erkek yarı final müsabakaları erdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:20
Basketbol yarı finali tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan, okullararası basketbol küçükler kız ve erkek yarı final müsabakaları Malatya‘da sona erdi. Atatürk ve Tecde Spor Salonları’nda oynanan müsabakalarda kızlarda Şırnak, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Siirt, İstanbul, Batman, Mersin, erkeklerde ise İzmir, Bitlis, Adana, Elazığ, İstanbul, Erzincan, Şırnak ve Gaziantep takımları Türkiye finaline gitmek için mücadele etti. Dört gün süren mücadele sonunda kızlarda İstanbul Özel Sarıyer Açı Ortaokulu, Mersin Aliye Pozcu Ortaokulu erkeklerde ise İzmir Karşıyaka Özel Takev Ortaokulu, İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Erenköy Işık Ortaokulu 23-27 Mayıs tarihinde Sakarya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Okullara madalya ve başarı belgeleri Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Ali Epik tarafından verildi.

HABER MERKEZİ

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