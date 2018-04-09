BASKETBOL TAKIMI ELAZIĞ’DA GALİP GELDİ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu-yeşilliler rakibini etkili oyunuyla farklı mağlup etti.Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 6. Bölgede 2. hafta müsabakaları oynandı.

Ligin ilk maçında Kahramanmaraş’a yenilen Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçta deplasmanda Elazığ Basketbol Akademi takımı ile karşılaştı. Özel İdare Spor Salonunda oynanan maçın ilk periyodunu Malatya Büyükşehir, ikinci periyodunu ise Elazığ Basketbol Akademi takımı önde tamamladı. Sonraki setlerde rakibine öne geçme şansı tanımayan Malatya temsilcisi sahadan 67-45 galip ayrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı koçu Erol Akdeniz yaptığı açıklamada, iyi oyunla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Malatya olarak basketbolda var olma mücadelesi verdiklerini kaydeden Akdeniz, “Bildiğiniz gibi ligimiz geçen hafta başladı. İlk maçta yenildik. İkinci maçımızda ise Elazığ karşısında iyi oyunla galip geldik. Bu galibiyet bizi lige daha iddialı tutunduracaktır. Malatya olarak basketbolda var olma mücadelemiz. Bu büyükşehirde basketbol sporunun hak ettiği yere gelmesi adına elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Sporcularımız kutluyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, ligin 3. haftasında Bingöl Genç YİBO takımıyla sahasında karşılaşacak.busabahmalatya.com