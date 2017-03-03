03 Mart 2017 Cuma

Basketbol milli takım seçmeleri Malatya’da!

Malatya’da yarın yapılacak basketbol milli takım seçmelerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden sporcular katılacak.

03 Mart 2017 Cuma 12:42
Basketbol milli takım seçmeleri Malatya’da!

 Şırnak’ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu yıldız kızlar Basketbol takımı, Malatya’da milli takım seçmelerine katılacak. Silopi Cumhuriyet Ortaokulu yıldız kızlar basketbol takımı, ilçe birinciliği ve il ikinciliğini yakalama başarısını elde etti. 4 Mart’ta Malatya’da yapılacak milli takım seçmelerine Silopi’den 2, Şırnak’tan 1 ve Cizre ilçesinden de 1 olmak üzere toplamda 4 kız öğrenci katılacak. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Engin Demir, öğrencilerini bu başarıdan dolayı kutlayarak, “Onları milli takımda görmek Silopi için ve okulumuz için güzel bir başarıdır” dedi. 

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