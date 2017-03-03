Şırnak’ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu yıldız kızlar Basketbol takımı, Malatya’da milli takım seçmelerine katılacak. Silopi Cumhuriyet Ortaokulu yıldız kızlar basketbol takımı, ilçe birinciliği ve il ikinciliğini yakalama başarısını elde etti. 4 Mart’ta Malatya’da yapılacak milli takım seçmelerine Silopi’den 2, Şırnak’tan 1 ve Cizre ilçesinden de 1 olmak üzere toplamda 4 kız öğrenci katılacak. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Engin Demir, öğrencilerini bu başarıdan dolayı kutlayarak, “Onları milli takımda görmek Silopi için ve okulumuz için güzel bir başarıdır” dedi.

HABER MERKEZİ