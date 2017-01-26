26 Ocak 2017 Perşembe

Basketbol hakemliği kursu açılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Mart ayı içerisinde Malatya’da Basketbol Aday Hakem Kursu açılacak.

26 Ocak 2017 Perşembe 19:01
Basketbol hakemliği kursu açılacak

  Basketbol İl Temsilciliği tarafından Aday Hakem Kursu ile ilgili ön talep alınacak. Kursa katılmak isteyenlerin Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Dilekçe ile başvurmayan kişilerin başvuruları dikkate alınmayacak. Basketbol müsabakalarında aday hakem olarak görevlendirilecek kişilerin, MHK tarafından yapılacak Aday Hakem Sınavlarında başarılı olmaları gerekecek. Aday Hakem olma şartlarına uygun olanlar arasından, MHK tarafından yapılacak hakem sınavlarında başarılı olan adaylar, Aday Hakem olacak.

  MHK tarafından yapılacak Aday Hakem sınavlarına katılacaklarda; “T. C. vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 18 – 30  yaş arasında olmak, sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak, E-Devlet üzerinden Sabıka Kaydı çıktısı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından altı ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak.” şartları aranacak. 

HABER MERKEZİ
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