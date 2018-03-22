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BASKETBOL GRUP MAÇLARI BAŞLADI

Basketbol Federasyonu U15 Erkekler Basketbol Malatya 4. Grup Müsabakaları başladı. Malatya Grubu’nda Müsabakalar 24 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

BASKETBOL GRUP MAÇLARI BAŞLADI

Basketbol Federasyonu U15 Erkekler Basketbol Malatya 4. Grup Müsabakaları başladı. Malatya Grubu’nda Müsabakalar 24 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 11:48
BASKETBOL GRUP MAÇLARI BAŞLADI

Hatay, Gaziantep, Kayseri, Osmaniye, Malatya ve Adana illerinden katılan Güney Akademi, Gaziantep Basketbol, İstem Koleji, Güneyspor, Gençlik Hizmetleri ve Tempo 80 takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda ilk gün geride kaldı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Güney Akademi-Güney Spor: 50-64, Gaziantep Basketbol-Gençlik Hizmetleri: 65-58, İstem Koleji-Tempo 80: 81-74, İkinci gün müsabakalarının programı ise şöyle: Güney Akademi-Gençlik Hizmetleri, Güney Spor-Tempo 80 Gaziantep Basketbol-İstem Koleji. busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol FederasyonuMalatya Grubu
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