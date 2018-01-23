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BAŞKENTTE GOLSÜZ BAŞLANGIÇ

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Osmanlı spor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in penaltı atışından yararlanamadığı maçtan golsüz berabere kaldı.

BAŞKENTTE GOLSÜZ BAŞLANGIÇ

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Osmanlı spor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in penaltı atışından yararlanamadığı maçtan golsüz berabere kaldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:41
BAŞKENTTE GOLSÜZ BAŞLANGIÇ

Stat: Osmanlı
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Muhammet Bayır xx, Vrsajevic xx, Mehmet Güven xx (Lembi dk. 77 xx ), Musa Çağıran xx, Serdar Gürler xx, Raheem Lawal xx (Regattin dk. 31 xx), Aminu Umar xx, Doukara x (Cikalleshi dk. 64 xx)
Yedekler: Hakan Arıkan, Maxso, Luiz Carlos
Teknik Direktör: İrfan Buz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Chebake xx, Murat Yıldırım xx, Diallo xx (Emanuel Dening dk. 77 xx), Godson xx, Adem Büyük xx, Turgut Doğan Şahin xx (Eren dk. 62 xx), Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Mina, Gökhan Akkan, Sincere Seth, Pereira, Berk Yıldız, Barazite
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor) busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporY EnimalatyasporMalatya
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