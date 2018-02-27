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BAŞKENT'TE GOL SESİ YOK

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

BAŞKENT'TE GOL SESİ YOK

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 11:29
BAŞKENT'TE GOL SESİ YOK

Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Carlos xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto xx, Ceyhun xx, Lembi xx (Mehmet Güven dk. 57 xx), Regattin xx, Umar xx, Payam xx (Lawal dk. 70 x), Cikalleshi xx (Mehmet Batdal dk. 77 xx) 
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Özer Hurmacı, Maxsö, Mehmet Batdal, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: İrfan Buz
Antalyaspor: Ferhat xx, Sangare xx, Celutska xx, Angelo xx, Sakıb xx, Fernando xx, Yekta xx (William dk. 46 xx), Hakan Özmert xx (Milan Jevtovic dk. 76 xx), Emre xx ((Danilo dk 87 ?), Maicon xx, Doukara xx
Yedekler: Evrim Özenç, Boffin, Yusuf Çelik, William, Luis Francisco, Harun Alpsoy, Musa Nizam,
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Aminu Umar, Lawal (Osmanlıspor), Emre Güral (Antalyaspor)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Başkentte Gol YokOsmanlı SporAntalya Spor
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