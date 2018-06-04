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“Başkanlığa adayım”

Elazığspor'un Olağanüstü Genel Kurulu öncesi iş adamı Hacı Murat Yümlü, başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

“Başkanlığa adayım”

Elazığspor'un Olağanüstü Genel Kurulu öncesi iş adamı Hacı Murat Yümlü, başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:23
“Başkanlığa adayım”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 15 Haziran’da Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek. Yabancı futbolcular Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos’un alacaklarını kendi imkanlarıyla karşılayan iş adamı Hacı Murat Yümlü, düzenlediği basın toplantısıyla resmen Elazığspor Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Kendisi için her şeyin bir yana Elazığspor bir yana olduğunu belirten Yümlü;"Üzerime düşen bir görevdi ve hiç düşünmeden Elazığspor’a başkan adayı oldum. Hata yapan, yanlış transfer yapan, menajerlere para yediren bir başkan olmayacağım. Futbolun içinden gelen birisiyim. Allah’ın izniyle Elazığsporumuz’u hak ettiği yere taşıyacağım. Kamuoyu rahat olsun. Keyifle seyredilen bir Elazığspor olacak. Bizler geçiciyiz, Elazığspor kalıcıdır. Geçmiş başkanların hepsine teşekkür ediyorum. Zor bir durum bu işe talip olduk, inşallah üstünden geleceğiz.Belediye başkanım ve valimin desteğini aldım. Kendi bütçemi kendileriyle paylaştım. Sonuna kadar arkamızda olacaklarını söylediler. Bütçeme güvendim ve buradayım” dedi.

"BÜTÇEMİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

Elazığspor’un çok ciddi enkazları olduğunu da dile getiren Yümlü, “Gelecek hafta Sırbistan’a gideceğim. Bir futbolcunun alacağı var, bunu çözmek zorundayım. TFF’ye bir sürü futbolcu başvurdu. Bunları halletmek zorundayım. Belediye başkanımızın, valimizin desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Bütçemi sonuna kadar kullanacağım. Ben bu sene borcu ortalara düşüreceğimi düşünüyorum. Mevcut kadromuzu koruyorum. Mehmet Yiğit’le anlaştık. Elazığspor’un oturmuş kadrosunu koruyacağız. Yetişmeseydim iki futbolcumuz serbest kalacaktı. Fedayla benimle birlikte gelen futbolcuların tüm ödemelerini yapacağım. Görüştüğüm futbolcular var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanına teşekkür ediyorum. 10 futbolcum emrinde hangisini istersen transfer edebilirsin bonservissiz dedi. Sırbistan’dan sonra Almanya, Hollanda ve Marsilya’ya gideceğim. Elazığspor’a külfet bindirmeyen transferler yapacağız” şeklinde konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığsporHacı Murat YümlüAday
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