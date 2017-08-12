Demirören mesajında, özetle şu ifadelere yer verdi: “Hepimizin özlemle beklediği 2017-2018 sezonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak müsabakalarla başlıyor. Her yeni başlangıç, yeni umutlar demek. Kiminiz şampiyonluk, kiminiz Avrupa rüyası, kiminiz Ziraat Türkiye Kupası için coşkuyla yeni sezonu bekliyorsunuz. Bizler de futbol ailesi adına yüksek ümitler besliyor, yeni sezonun heyecanını derinden yaşıyoruz. Gelin 2017-2018 sezonu milat olsun… Fair Play ölmesin, dostluk kazansın… 60'ıncı sezona bu bilinçle, bu duyguyla başlayalım. Bilindiği gibi bu sezonu Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'a adadık. Yaklaşık 40 yıl yöneticilik yaparak sporumuzda müstesna bir yer edinmiş rahmetli Cavcav'ın hatırasına hep birlikte sahip çıkacağız. İnanıyorum, rakibe saygı duyan, ahlaklı futbol anlayışından ödün vermeyen, hak ararken haksızlık yapmayan, futbolun güzelliklerini öne çıkaran anlayış şampiyon olacak. Umuyorum, futbolun güzel yanlarının ele alındığı spor programları izleyeceğiz ve gazete manşetleri okuyacağız. Sosyal medyayı provokasyon sahası olmaktan çıkarıp barış rüzgârlarının estiği bir mecra olarak kullanacağız. Ve eminim 2018 Dünya Kupası finallerini hedefleyen, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye aday, 2019 UEFA Süper Kupa veya UEFA Avrupa Ligi finalinden birisine ev sahipliğini yapacak bir ülkenin sorumluluk bilincinde olacağız. Çünkü buna mecburuz… Avrupa'da bize kavga değil kenetlenme prim yaptıracak. Hepimiz eğer ben değil biz diyebilirsek Türk futbolunun önü daha da açılacak. Suni kaos ortamından uzak, kriz yerine çözüm üreten, futbolun güzelliklerini öne çıkaran bir düşünce, bu oyunu daha da yüceltecek. Geleceğe güvenle bakabilmek istiyorsak, "Maç Doksan Dakika Dostluk Ömür Boyu" sloganını rehber edinip yapıcı mesajlar veren, sağduyulu bir futbol aklıyla sportmen yöneticiler olalım. İlhan Cavcav Sezonu'nda birlik ve beraberlik özümüz; iyilik, centilmenlik ve saygı sözümüz olsun.

