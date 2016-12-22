Takımın son 5 haftada galip gelememesi ve liderlik koltuğunu kaptırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iddialı konuştu. Takım olarak 5 haftadır galip gelememelerinin tamamen şansızlık ve bireysel hatalardan kaynaklandığını söyleyerek sözlerine başlayan Gevrek, “Son 5 haftada aldığımız yenilgilerin genelde bireysel hatalardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. İnanın bana bu maçlardan sadece Göztepe maçını ayrı bir yere koyun, diğer bütün maçlarda biz iyi oynadık. Gerçekten takımda bir sorun olduğunu bilsem, inanın anında tasarrufumuz olur. Ancak takımda herhangi bir sorun olmadığını tüm samimiyetimle paylaşmak istiyorum. Oynadığımız son maçta da buzla kaplı sahada futbolcularımızın ne kadar istekli oldukları herkes tarafından görüldü. Futbolda bazen böyle süreçler oluyor. Liglerimizde hedefe oynayan bir takımın 5 haftalık kötü gidişatı sonrası genelde fatura hocaya kesilir. Ancak biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz. Teknik heyetin futbolculara her şeyini verdiğini düşünüyorum. Teknik heyetle ilgili bir tasarrufumuz olmayacak” diye konuştu.

HEDEFİMİZ BU YIL ŞAMPİYONLUK

Gevrek, şampiyonluk hedefini de değiştirdiklerini kaydederek, “Daha önce ’2 yıl içinde şampiyonluk’ hedefi koymuştuk ancak bu hedefi değiştirdik. Hedefimiz bu sezon şampiyon olmak. Ben bu takıma inanıyor ve de güveniyorum. Herkes rahat olsun, yönetim olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bu ligde 59-60 puanı alan takımlar Süper Lig’e çıkar. Bakıldığında üst sıralardaki takımlar aşırı puan kaybediyor” dedi. Gevrek, transferle ilgili de taraftara müjde vererek, 3 ya da 4 transfer yapacaklarını ifade etti. Gevrek, “Devre arasında takıma 3 ya da 4 takviye yapmayı planlıyoruz. Özellikle forvete bir pivot özellikli golcü ile birlikte orta sahaya transferler yapacağız. Çok iyi bir kaleci bulursak kaleci de alabiliriz. Bizim iki kalecimiz de kaliteli zaten.

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