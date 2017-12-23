Yeni Malatyaspor ile ilgili istişare toplantısı şeklinde geçen ziyarette, Bakan Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'u Galatasaray galibiyetinden dolayı tebrik ederek, kalan maçlar için başarılar diledi.



“HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUNUZ”

Başkan Gevrek ise kulübe sunduğu katkılardan dolayı Bakan Tüfenkci’ye teşekkür ederek, “Destekleriniz için size teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldunuz. İyi bir Malatyasporlu olduğunuzu biliyoruz. Bu da bizim yükümüzü arttırıyor. Bu sene için belirlediğimiz ligde kalma hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi saha sonuçlarının yanında tesisleşme ve kurumsallaşma adına da Yeni Malatyaspor’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda her Malatyalının bu süreçte yanımızda olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ