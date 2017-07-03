03 Temmuz 2017 Pazartesi

Başkana göre 7 transfer yapılacakmış!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili yaptığı açıklamada 7 oyuncu daha alıp transferi noktalayacaklarını, alınacak oyunculardan dördü defans, ikisi orta saha, birinin de forvet olacağını söyledi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44
Başkana göre 7 transfer yapılacakmış!

  Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürdüklerini kaydeden Gevrek, "Transferde komitemiz büyük bir titizlik içerisinde hareket ediyor. 7 oyuncu daha alıp, transferi noktalayacağız. Bu oyuncuların dördü defans, ikisi orta saha, biride forvet olacak. Bu transferleri Bolu kampı devam ederken bitirmeyi planlıyoruz. Tabi aldığımız yabancı oyuncuların da önemli yetenekler olduğunu düşünüyorum. Sezon başladığında herkesin oyuncularımızı büyük bir keyifle izleyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AYKUT KÜÇÜK’ÜN İSTİFASI SÜRPRİZ DEĞİLMİŞ!
  Gevrek, Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Aykut Küçük’ün görevinden ayrılmasıyla ilgili ise, "Aykut Küçük kardeşimiz göreve ilk başladığında uzun süreli yöneticilik yapamayacağını bizimle paylaşmıştı. Takım henüz Süper Lig’e çıkmayı garantilemeden önce bize sezon sonu ayrılacağını söyledi. Aykut Küçük görev yaptığı süre içerisinde Yeni Malatyaspor’a büyük katkılar sağlayan bir yönetici oldu. Kendisi bundan sonraki süreçte de her türlü desteğini esirgemeyeceğini paylaştı. Kendisi Malatyamızın bir değeridir. Bu değerlerin kıymetini bilmeliyiz. İnşallah Aykut Bey bundan sonra da yanımızda olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

İHA
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