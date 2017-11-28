Yorumcu Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından, “Malatyaspor ve benzeri futbol anlayışı olan takımlar Süper Lig’e yakışmıyor” paylaşımını yapmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Malatyaspor Taraftarlar Dernek Başkanları Murat Soysal, Burak Şabi Doğan ve tribün lideri Murat Alpay, Kaya Çilingiroğlu’nun yaptığı açıklamayla ilgili özür beklediklerini söylediler.

İlk olarak konuşan dernek başkanı Burak Şabi Doğan, Çilingiroğlu’nun Malatyalılara özür borcu olduğunu söyleyerek, şöyle dedi: “Yapmış olduğu açıklamalar, yorumlar haddini aşarcasına kasıtlı ve bizim canımızın Malatya’mızı, Büyükşehrimizi üzecek açıklamalarda bulunup yanlış yapmıştı. Her anlamda bütün illerimiz ayrı ayrı değerlidir Malatya’da bizim ilimiz memleketimizdir. Malatya şehrimizin takımını aşağılayıcı, küçük düşürecek sözler cümleler sarf etmiştir. Bunun telafisi olabilir mi? evet çıkıp basın açıklaması yaparak ben bu yanlışın arkasında değilim, ‘kastını aşacak şekilde açıklamalar yaptım’ diyerek, insanları kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır. Biz kendisinden bunu bekliyoruz. En azından bir özür bu memleket bu şehir çok bedeller ödemiştir. Her anlamda ülkenin, Türkiye’nin bilindik 2 cumhurbaşkanını çıkartmıştır. Malatya’mızı temsil etmişlerdir. Kendisinden bu yorumlarıyla alakalı bir özür borçlu olduğunu düşünüyor ve acil bir şekilde bunu bekliyoruz”

Derneğin 2’nci başkanı Murat Soysal’da açıklamayı gördükten sonra çok şaşırdığını, ‘Malatya’nın sahada iyi futbol oynamadığıyla’ ilgili açıklama yaptığını hatırlatan Soysal şu ifadelere yer verdi: “ Bu hangi maçı izlemiş? Kendisine onu soruyorum. Sahada futbol oynayan bir Malatyaspor vardı, rakibini ezen bir Malatyaspor vardı, 5 pozisyona girmiş 1 pozisyonu direkten dönmüş, galibiyeti kaçıran bir Malatyaspor vardı. Stattan çıktığımızda kimse 1 puan aldığımız için Beşiktaş’ında 1 puan aldığı için mutlu değil çünkü galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Peki, bu anlamda Malayaspor neyi eksik yapmış? Sonuçta mütevazi bir Anadolu takımı sonuçta herkes haddini bilerek bu ligde oynamalı. Kendisinin beklentisi ney? Galiba şampiyonlar ligi maçı izledikten sonra mı bu maçı izledikten sonra farklı mı düşünmeye başladı? Bence ayırt etmesi lazım bazı şeyleri. O zaman şöyle bir şey yapalım bu lig 3 takımdan ibaret olsun Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 3’ü arasında oynasın İstanbul’un dışına çıkmasın peki o zaman nasıl bir haz, lezzet ve nasıl bir duygu alacaklar? Onu da çok merak ediyorum. Bu soruların aslında cevabını çok merak ediyorum nasıl cevaplar verecek bu sorulara. Ondan sonra 2 milyon insanı ilgilendiren bir Malatya şehri var ortada 1 milyonu, İstanbul’da 1 milyonu Malatya’da diğer illeride sayacak olursak 3 milyona yakın bir insanın ilgilendirdiği şehrin takımından bahsediyor. Öncelikle bahsederken, açıp araştırmalı bu insanlar şehirlere, memlekete neler vermiş? 2 tane Cumhurbaşkanı çıkartmış Malatya’ya bu şehri Türkiye’ye hizmet etmiş çok büyük bir şehirdir. Battagazi’nin şehri olarak anılır ki bunları açıp bir inceledikten sonra hani biz futboldan buralara gelmedik ama bizi ilgilendiren şey tabi ki Malatya’mızın isminin bu şekilde geçmesi. Ama olayın özüne bakacak olursak, top oynamış galibiyeti kaçırmış bir Malatyaspor var kendisi herhalde başka bir maçı izlemiş ondan sonra sarhoş kafayla başka bir açıklama yapmış. Biz kendisinden özür dilemesini bekliyoruz. Çünkü sonuçta bu şehir ülkede çok güzel insanın barındırdığı bir şehirdir. Onun dışında TRT Spor’a Kaya Çiligiroğlu‘nun dikkatinin çekilmesini istiyoruz. Çünkü devletin kanalında çalışan bir insanın maaş alan bir insanın devletin şehrine hakaret etmeye hakkın yoktur hiçbir zaman. Bu hakareti de biz sadece Malatya olarak değil Eskişehir’de, Trabzon’da, Bursa’da olsa aynı. Hani İstanbul takımlarını bir kenara koyup ta Anadolu takımlarına bu şekilde bakılması da çok farklı bir olay tabi ki.”

Malatyaspor’lu taraftarların Tribün lideri Murat Alpay’da, Kaya Çilingiroğlu’nun söylediği sözler karşısında büyük üzüntülü olduğunu söyledi. Alpay cümlelerine şöyle devam etti:

“Açıklamasını okudum dinledik. Malatya halkı olarak, Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak, kendisini esefle kınıyoruz. Kendisinin söylediği sözler isminin büyüklüğüne yakışmadı çünkü kendini bir şekilde kabullendirmiş bir adam. Malatya’mızın karşısında söylediği bu sözler karşısında bizler büyük bir şaşkınlıkla dinleyip izledik. Bir an önce hatasından vazgeçmesini temenni ediyoruz çünkü Malatya şehri çok büyük bir şehirdir. Mülkü Amirleri çıkarmışlardır 2 tane cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Battalgazi’yle anılmış bir şehirdir. Söylediği sözler altında ezilir, çünkü herhalde farklı bir kafayla onları söyledi. Bizler konuşursak hani söylüyor ya ‘Malatyaspor Türkiye Süper Lig’e yakışmıyor’ kendisi de bu sözlerle bizim örf ve adetlerimize yakışmıyor. Biran önce kendine gelsin. Malatya halkından Malatyaspor’dan biran önce özür dilesin. Yoksa söylediği sözler altında ezilir.”

Malatya’da esnaflık yapan Hacı Doğru’da, Malatya’nın büyük bir camia olduğunu söyleyerek, ”Malatya, Türkiye’de 2 Cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Dünyanın kayısı diyarıdır. Kaya Çilingiroğlu çıkıp tüm Malatyalılardan özür dilemesi gerekiyor. Çilingiroğlu’na yakıştıramıyoruz sen spor yorumcusu değilsin sen futboldan ne anlarsın? Futbol topunu görse bomba aldım diye karakola gidersin. Sen git magazinciliğini yap ben sana yakıştırmıyorum futbolu” dedi.