Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Sarı-Kırmızılı kulübe verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Gevrek, "Görevde bulunduğumuz dördüncü sezon itibariyle hem düşünceleri ve fikirlerinden sürekli istifade ettiğimiz hem de kulübün desteklenmesi aşamasında her zaman yanımızda yer alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“MALATYASPOR HEPİMİZİN TAKIMIDIR”

Malatyaspor’un herkesin ortak paydası olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise kentimize maddi ve manevi anlamda katkı sağlayan herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

“Yeşilyurt Belediyesi, gerek geride bıraktığımız dönemlerde kazanılan şampiyonluklarda gerekse de bu dönem sürekli yanımızda olmuştur. Malatya’nın marka değeri olan kulübümüzü hep birlikte, el ele vererek hak ettiği yere taşıyacağız. Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Evkur Yeni Malatyaspor’un tüm Malatyalıların ortak değeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “ Kulüp Başkanımıza ve Yöneticilerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Takımımızın Süper Ligde yer alması kentimize ciddi katkıları vardır, bu aşamada ellerinden gelen gayreti gösteren Kulüp Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum, bu iş gönül işidir. Bunun temelinde ise Malatya sevdası vardır. Bizlerde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi olarak da takımımızı destekliyoruz, aynı desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çünkü futbol kentlerin gelişim seviyesini yükselten önemli unsurların başında gelmektedir. Evkur Y. Malatyaspor ise hepimizin takımıdır, yanında ve destekçisi olmak öncelikli görevimizdir. Sadece Malatya’da değil dünya ve Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan Malatyalıların da ortak sevdası, heyecanı ve mutluluğudur. Evkur Y.Malatyaspor’un Türkiye’de seyircisi ortalamasında sekizinci sırada bulunması bu kent için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Dört büyüklerden sonra taraftar sayısı bakımından üst sıralarda olmak gurur verici bir durumdur. Yönetim Kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve fedakar taraftarlarımıza kalan maçlarda başarılar diliyorum”

HABER MERKEZİ