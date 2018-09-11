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Başkan Polat, görme engelli sporculara moral verdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalball Milli Takım Geliştirme Kampı Malatya’da gerçekleştiriliyor. 

Başkan Polat, görme engelli sporculara moral verdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Goalball Milli Takım Geliştirme Kampı Malatya’da gerçekleştiriliyor. 

11 Eylül 2018 Salı 15:04
Başkan Polat, görme engelli sporculara moral verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin ile birlikte Goalball Milli Takım Kampını ziyaret etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Polat sporcuların antrenmanlarına da katıldı. 
Sporcularla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı açıklamada, “Malatya’da Milli Takım sporcularımızı ağırlamak bizlere ayrı bir gurur veriyor. Bu kardeşlerimizin buradaki heyecanı, gayreti bizleri son derece mutlu etti. Onlarla aynı ortamda olmak ve beraber antrenmanlarına eşlik etmek ayrı bir güzellikti. Belediyelerin görevi milletin emrinde olmak. Millete hizmet etmektir. Bütün sporcularımıza tekrar hoş geldiniz diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. 
Milli Takım Antrenörü Salih Sayyıdan da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın kamplarını ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bizleri Malatya’da ağırlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Milli Takım Geliştirme kampına katılan sporcularımız çok başarılılar. Kampımız çok güzel geçmektedir” ifadelerine yer verdi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilk olarak Yeşilyurt İlçesinde Görme Engelliler Spor kulübünü açarak bu işe öncülük ettiğini belirten Yeşilyurt Görme Engelliler Kulüp Başkanı Şerif Büyüktaş ise “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, spora ve sporculara yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Goalball Milli Takım Geliştirme Kampına katılan sporculara tişört ve şapka hediye etti. Milli Takım Antrenörü Salih Sayyıdan da Başkan Polat’a isminin yazılı olduğu tişört hediye etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatEngelli Sporcular
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