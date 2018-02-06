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Başkan, Milli sporcuları kabul etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Antalya'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasında aldıkları puan ile milli takıma girmeye hak kazanan sporcuları makamında ağırladı.

Başkan, Milli sporcuları kabul etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Antalya'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasında aldıkları puan ile milli takıma girmeye hak kazanan sporcuları makamında ağırladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:21
Başkan, Milli sporcuları kabul etti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasında aldıkları puan ile milli takıma girmeye hak kazanan Dilara Ertaş, Sevda Kayar, Baver Ersin, Sinan Kaya ve Rohat Kömürcü, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti. Başkan Atilla, sporcularla makamında görüşerek onları tebrik etti. Sporcular başarılar dileyen Başkan Atilla, onlara çeşitli hediyeler verdi. Sporcular, 6-14 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan uluslararası Taekwondo şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:32
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali AtillaTürkiye Taekwondo ŞampiyonasıSporcuları Makamında Ağırladı
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