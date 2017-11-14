Süper Lig’in 12. haftasında karşılaşacakları Alanyaspor’u deplasmanda yenerek Başakşehir mağlubiyetini unutturmak istediklerini kaydeden Gevrek, "Lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir çalışma temposuyla geçirdik haftayı. Oynadığımız son maçta Başakşehir karşısında umut veren bir oyun sergiledi takımımız. Bu lig gevşemeyi, bir anlık gafleti affetmeyen bir lig diye düşünüyorum. Sizlerin de takip ettiği gibi her takım her takımdan puan alabiliyor. Başakşehir maçında biraz şanslı olsaydık maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Şimdi önümüzde en az Başakşehir maçı kadar önemli ve bir o kadar da zorlu bir müsabaka var. Alanyaspor takımı belki de bu ligin en iyi hücum oyuncularına sahip ekibi. Takımımız son haftalardaki kimliğini sahaya yansıtması halinde oradan puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. İlk yarıyı 20 puanın üzerinde bitirmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var” dedi.

“TRANSFER KONUSU İÇİN ŞU AN ERKEN”

Gevrek, devre arası transfer dönemi ile ilgili de konuşarak, “Devre arası transferini konuşmak için henüz erken. Biz bu konuyu devre arasında masaya yatıracağız. Ancak her ne olursa olsun, biz mevcut takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Teknik heyetimiz ile birlikte takımımız olumlu bir görüntüye büründü. Erol Hocamızı takımın başına getirirken bunu bir risk olarak görenlere o gün de çok net şekilde söylemiştim, genç isimlere de şans vermek lazım diye. Bugün hocamız hem oyun anlayışıyla, hem de duruşuyla kendisine inanları mahcup etmedi. Türk futbolu genç ve başarılı bir teknik adam kazandı” şeklinde konuştu.

“TARAFTAR ARKAMIZDA DURDUKÇA DAHA ÇOK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ”

Oynadıkları son Başakşehir maçında taraftarın son yıllar örneğine az rastlanır bir şekilde takımı desteklediğini de belirten Gevrek, “Başakşehir maçında inanılmaz bir taraftarımız var. Taraftarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Onlar bizim arkamızda oldukları müddetçe kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Son yıllarda örneğine az rastlanır bir şekilde desteklediler. İnşallah Alanya ve Beşiktaş maçında da tribün desteğiyle sahada güzel sonuçlarla ayrılacağız” diye konuştu.

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