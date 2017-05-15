Süper Lig’in Malatya’ya, Yeni Malatyaspor’a ve taraftara hayırlı olmasını dileyen Başkan Çakır, mesajında "Dostluk, barış ve kardeşlik olan spor; insanların ortak değerleridir. Evkur Yeni Malatyasporumuz da Malatya’mızın ortak paydasıdır. Geçmiş yıllarda ilimizi Süper Lig kategorisinde başarıyla temsil eden, ülkemizi de Avrupa’da temsil eden Malatyaspor’un yaşadığı talihsiz süreç ile üzülen taraftarımız, Evkur Yeni Malatyasporumuzun Süper Lig başarısıyla üzüntüsünü sevince dönüştürmüştür. Sezon bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yeni Malatyaspor’un başarısı büyük bir başarıdır. Mütevazi bir bütçeyle rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsleyen takımımız, adeta bir destan yazmıştır. Bu başarı emeğin, birlik ve beraberliğin, koşulsuz verilen destek ve sevginin ürünüdür. Öncelikle; Adil Gevrek Başkanımız şahsında yönetim kurulunu, Teknik Direktörümüz İrfan Buz’un şahsında teknik heyetini ve futbolcularımızı her şartta takımı yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı, statlara gidemeseler de, yürekleri Yeni Malatyaspor için atan yurt içi ve yurt dışındaki tüm taraftarlarımızı, maddi, manevi destek veren tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Bu takım ve bu şehir Süper Ligi sonuna kadar hak etmektedir. Malatya’nın ve Malatyaspor’un layık olduğu yer Süper Ligdir. Taraftar olarak taşkınlığa mahal vermeden, kimseyi rahatsız etmeden, kimseye saygısızlık yapmadan Süper Lige çıkmanın tadını çıkarmalıyız. İnanıyorum ki önümüzdeki hafta komşu ve kardeş ilimiz Sivasspor ile yapacağımız karşılaşmayı kazanarak, şampiyon da olacağız. Bu konuda gerek teknik heyete ve gerekse de futbolcu kardeşlerime güvenimiz tamdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Evkur Yeni Malatyaspor’a verdiğimiz destek aynı çerçevede devam edecektir. Gerek Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve gerekse diğer kurum, kuruluş ve iş adamlarımızın destekleri, hepsinden önemlisi de büyük taraftarımızın destekleriyle Yeni Malatyasporumuz Süper Lig’de de layıkıyla şehrimizi temsil edecektir. Süper Lig hayırlı olsun" diye konuştu.

İHA