Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transferdeki son durum ve teknik adam arayışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni hocamızı bugün yarın açıklayacağız. Ben camiadan biraz daha sabır istiyorum. Transferde de ses getirecek isimlerle imza aşamasına geldik. Herkes rahat olsun, Yeni Malatyaspor akılcı bir transfer politikası izliyor" dedi.

“BAZI ŞEYLER KOLAY OLMUYOR”

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da teknik adam belirsizliği sürerken, Başkan Adil Gevrek yaptığı açıklamada taraftarların yüreğine su serpti. Başkan Gevrek, yeni teknik adamlarını bugün yarın açıklayacaklarını belirterek, "Ben camiadan biraz daha sabır istiyorum. Kabul edersiniz ki bazı şeyler kolay olmuyor. Biz iş olsun diye takımın başına bir isim getirmeyeceğiz. Tamamen hedeflerimiz doğrultusunda, uzun vadede kulübümüze hizmet edecek bir teknik adamla anlaşmanın peşindeyiz. Bu doğrultuda da bir isimle imzaların atılması an meselesi. Allah kısmet ederse bugün yarın açıklanacak" dedi.

“YENİ HOCADAN SONRA ASIL TRANSFERLERİMİZ BAŞLAYACAK”

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bu doğrultuda ses getirecek isimleri kadrolarına katacaklarını da kaydeden Gevrek, "Transferde ses getirecek isimlerle imza aşamasına geldik. Herkes rahat olsun Yeni Malatyaspor akılcı bir transfer politikası izliyor. İki yabancı oyuncuyu renklerimize kattık daha önce. Birkaç isimle daha anlaşmak üzereyiz. Tabi transfer konusunu yeni hocamız geldikten sonra daha da netleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Adil Gevrek, yeni stadın devrinin yapılmamasından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ve bundan dolayı kombine, loca ve reklam satışı gibi planlamalarını henüz yapamadıklarını da belirtti.

“TOKİ YASAL OLARAK BİZİ MUHATTAP ALMIYOR”

Gevrek, şöyle konuştu: Yeni sezonda maçlarımızı yeni stadyumda oynamayı planlıyoruz ama stadın bazı eksiklerinin acilen giderilmesi gerekiyor. Henüz devir tesliminin yapılmamasından dolayı kombine, loca ve reklam satışı planlamamızı yapamadık. TOKİ şu an resmiyette bizi muhatap kabul etmiyor. Ancak aldığımız son bilgi stadın 1 hafta içerisinde devrinin yapılacağı yönünde. Tabi Malatya’da herkesin bu işe biraz daha eğilmesi lazım. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz'e de bu konuda çok iş düşüyor. Eğer elimizi çabuk tutmaz isek sezon başladıktan sonra bazı sıkıntılar yaşayabiliriz.

FATİH AVCI