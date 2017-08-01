Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcanıyor. En az 5 oyuncu daha kadrosuna katmayı planlayan sarı siyahlılar, 5 transferin 3’ünü yabancı, 2’sini ise yerli isimlerden gerçekleştirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile bir araya geldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren kulüp başkanı Gevrek, Aly Cissokho ile büyük oranda anlaştıklarını ifade etti. Gevrek, yapacakları 3 transferin ise ‘baba’ transfer olacağını kaydetti. Gevrek, beIN Sports’a yaptığı açıklamada, “Aly Cissokho’nun transferinde belirli bir aşamaya kadar gelindi. İmza atmadan bir şey söylemek istemiyoruz ama prensipte anlaşma sağlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de resmi imzayı atarız. Bununla birlikte geriye 3 tane daha önemli transfer kalıyor. Stoper, orta saha ve forvet mevkileri için transferimiz olacak. 2 tane de Türk oyuncu alabiliriz. Yerli oyuncudan yana tercihimiz olacak ama 3 tane baba transfer yapacağız” dedi.