Başkan 2 oyuncuyla anlaşmış!

Transferdeki merak edilenleri açıklayan Başkan Adil Gevrek, yurt dışından iki futbolcuyla anlaştıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir Yeni Malatyaspor izleteceklerine inandığını kaydeden Gevrek, “Lig haftasına girdik. Umarım başta takımımız olmak üzere, tüm takımlar için hayırlı bir ikinci yarı olur. Bu hafta sonu oynayacağımız Osmanlı maçını kazanarak, lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Antalya’da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kadromuza dahil ettiğimiz genç oyuncular belki bugün değil ama uzun vadede bize önemli katkılar sunacaklardır” diye konuştu.

Gevrek, transferdeki son durumla ilgili ise şunları söyledi: “Transferde sessiz kaldığımız yönünde eleştiri yapılıyor ama kaliteli futbolcular alacağımız için bu iş biraz uzadı. Yoksa bugün isimleri konuşulan futbolcuları almak en kolayıydı. Önemli olan iyisini alabilmek. Hep söylüyorum devre arası transferi zordur. Biz de talip olduğumuz kulüplerin yaşattığı zorluklarla boğuşuyoruz bir yandan. Yurt dışından anlaştığımız 2 futbolcuyu en yakın zamanda Türkiye’ye getireceğiz. Zaten hali hazırda oturmuş ve de iyi futbol oynayan bir takımımız var. Transferde dengeli hareket etmezsek sonra sıkıntı yaşarız. Bizim için bir sürü futbolcuyla anlaştığımızı söylediler. Ancak o haberlerin hiç birisi doğru değildi. Biz kendi bildiğimiz doğrular üzerinden gidiyoruz ve inşallah bu doğrular bizi başarıya götürecek” şeklinde konuştu.