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BASININ KARŞISINA ÇIKMADI!

Basın mensuplarıyla girdiği diyaloglarla sık sık gündeme gelen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında katılması gereken basın toplantısına çıkmadı.

BASININ KARŞISINA ÇIKMADI!

Basın mensuplarıyla girdiği diyaloglarla sık sık gündeme gelen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında katılması gereken basın toplantısına çıkmadı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:32
BASININ KARŞISINA ÇIKMADI!

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Ümit Özat, farklı kayıp ettikleri maçın sonrasında katılması gereken basın toplantısına çıkmadı. Alınan yenilginin ardından sıkıntılı bir sürece giren başkent temsilcisi, içerde oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde lige tutunabilmek adına büyük yara aldı. 1-0 öne geçtikleri müsabakan eli boş ayrılan kırmızı-siyahlıların çalıştırıcısı Ümit Özat’ın, takımının 4-1 mağlubiyetinin ardından basın toplantısına katılmamasının, “takım içerisinde morallerin iyice bozulduğu” anlamına geldiği yorumları yapılırken, TFF tarafından Özat’a ne tür ceza verileceği ise merak ediliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiÜmit Özat
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