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Başın sağ olsun Murat

Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın annesi Nermin Yıldırım hayatını kaybetti. Takımının Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacağı açıklanan Murat Yıldırım’ın annesinin defin işlemleri için Hollanda’dan memleketi Çorum’a geçeceği ifade edildi.

Başın sağ olsun Murat

Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın annesi Nermin Yıldırım hayatını kaybetti. Takımının Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacağı açıklanan Murat Yıldırım’ın annesinin defin işlemleri için Hollanda’dan memleketi Çorum’a geçeceği ifade edildi.

08 Mayıs 2018 Salı 14:36
Başın sağ olsun Murat

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Murat Yıldırım'ın bir süredir Hollanda'da kanser tedavisi gören annesi Nermin Yıldırım dün hayatını kaybetti. Annesinin durumunun kötüye gitmesi üzerine acilen Hollanda’ya giden tecrübeli oyuncu, burada kötü haberi aldı. Takımının Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacağı açıklanan Murat Yıldırım’ın annesinin defin işlemleri için Hollanda’dan memleketi Çorum’a geçeceği ifade edildi. Yeni Malatyaspor Kulübü de Murat Yıldırım için kulübün resmi sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMurat Yıldırım
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