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Başarısı engel tanımadı!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 4. olan Muhammed Safa Bakan’ı makamında ağırladı. Genç sporcuyu tebrik eden Polat, bundan sonraki müsabakalarda kendisine başarılar diledi.

Başarısı engel tanımadı!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 4. olan Muhammed Safa Bakan’ı makamında ağırladı. Genç sporcuyu tebrik eden Polat, bundan sonraki müsabakalarda kendisine başarılar diledi.

26 Ekim 2018 Cuma 11:20
Başarısı engel tanımadı!

Ziyarette konuşan Polat, “Safa kardeşimi kutluyorum. Önce Türkiye birincisi oldu. Sonra Avrupa yarışmaları için Bulgaristan'a gitti. Bulgaristan’da sol kolda üçüncülük, sağ kolda dördüncülük kazandı. İnşallah şampiyonluk bekliyoruz. Ülkemizde yapılan Dünya yarışmalarında da, sol kolda dördüncü, sağ kolda beşinci oldu. Safa kardeşimin daha rahat mücadele edebilmesi için kendisine özel bir sandalye için arkadaşlara gereken talimatları verdim. Türkiye'miz ve Malatya'mız için Safa’dan dünya birinciliği bekliyoruz. Safa’nın Büyükşehir Belediyemizin sporcusu olması bizim gururumuz. Safa’dan desteklerini esirgemeyen; Kent Konseyi Genel Sekreterimiz Necati Bey’e, Engelli Merkezi Müdürü Soner Bey’e ve yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Birlikte Yürüyeceğiz’ diyerek engelli kardeşlerimize engelsiz bir Malatya için çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin böyle başarıları bizi hem duygulandırıyor hem gururlandırıyor” diye konuştu. (BÜLTEN)

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur PolatBedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası
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