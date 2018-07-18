Başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ‘’ Özgür Topsakal’ın Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası’nda çok önemli bir derece elde etmesi gurur verici bir tablodur. Ancak bu derece sürpriz değildir. Zira hem Özgür hem de diğer yürüyüşçü atletlerimiz uzun ve azimli bir çalışma programı uygulayarak yılmadan çalışmalarını antrenörlerimiz kontrolünde sürdürmekte idiler. Ben bu başarıdan dolayı başta sporcumuzu ve antrenörlerini kutluyorum. İşte azmin zaferi diyorum. Yaş itibariyle gençler kategorisinde olması gelecek yıllarda daha çok uluslararası müsabakalarda madalyalar getireceğinin göstergesidir. Böyle bir sporcunun ilimizde yetişip Avrupa Şampiyonasında üçüncülük gibi bir derece elde etmesi bizleri çok sevindirdi’’ dedi. Atletizm İl Temsilcisi Mahmut Aluçluer ise ‘’İl Müdürümüzün de dediği Bu başarılarının arkasında yıllardır disiplinli ve özverili çalışmalar var. Bu başarıları almamızda bize İl Müdürlüğünün de birçok emeği var. Bize verdikleri destekten dolayı Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya teşekkür ediyorum’’ dedi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı daha sonra Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası’nda dereceye giren Özgür Topsakal’a çeşitli sportif hediyeler verdi.