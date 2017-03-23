23 Mart 2017 Perşembe

Başarılı sporculardan Tatlı’ya ziyaret

Genç Erkekler Dağcılık Türkiye Şampiyonası finalleri İnönü Üniversitesi BESYO Spor Salonu’nda yapıldı. Dağcılık branşında Battalgazi Spor Lisesi öğrencisi Saffet Aslan, Türkiye şampiyonu olarak, büyük bir başarıya imza attı. Aslan ve okulun diğer branşlarda başarı gösteren sporcuları İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı makamında ziyaret ederek, elde ettikleri dereceleri paylaştı.

23 Mart 2017 Perşembe 11:27
Başarılı sporculardan Tatlı’ya ziyaret

Malatya Battalgazi Spor Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı makamında ziyaret etti. Genç Erkekler Dağcılık Türkiye şampiyonasında, Malatya İnönü Üniversitesinde düzenlenen finallerde Malatya Battalgazi Spor Lisesi öğrencisi Saffet Aslan, Dağcılık Branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca 05 Mart 2017 tarihinde Malatya’ da düzenlenen Genç erkekler kros branşında Türkiye üçüncülüğü ve Antalya’ da düzenlenen Ümitler Taekwondo branşında Türkiye ikincisi olan diğer sporcular da Aslan ile birlikte başarılarını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile paylaştı.

    İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı öğrencilere; “Malatya’mızın ismini kürsüye taşıyabilmek adına Dağcılık, Taekwando ve Güreş branşlarında ter dökerek bizlere mutluluk yaşatan, bu önemli başarılara ortak olan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bugünlerde farklı branşlarda sportmenlik kuralları içinde sağlığa, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa dayanan ahlaki değerlerle yetişen sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, geleceğimizi bu günden kuruyor” ifadelerini kullandı.

 Dağcılık, branşında şampiyon olan ve Taekwando, Güreş branşında dereceye giren öğrencilere hediyelerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum “dedi

FATİH AVCI
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