Ziyarette konuşan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesini başarıyla temsil eden İnönü Üniversitesi Salon Futbolu kız, erkek takımları, kick boks, masa tenisi ve badmintonda başarılı olan sporcuları tebrik etti. Rektör Kızılay, öğrencilerin üniversite takımlarını en üst düzeye çıkaracaklarına emin olduğunu belirterek, "Sizin başarılarınızla ileriye doğru adım atarak gidiyoruz. Basketbol ve futbol takımımızda bu sene başarılar elde ettik. Bu sene sporda üniversitemizin çok başarılı bir yılı. Başarıdan başarıya koştuğumuz bir yıl. Onun için sizin bu başarılarınızla gurur duyuyoruz. Siz bu başarılarınızla sadece üniversite değil şehir de gurur duyuyor. Hem şehir olarak hem de üniversite olarak sizin başarılarınızla gurur duyuyoruz. Onun için sizin çalışmalarının sonuna kadar arkasındayız. Bundan sonra da başarılarınızı devam ettirmeniz için her türlü desteği vereceğiz. Sizin başarılarınızda emeği geçen hocalarınıza da teşekkür ediyorum" dedi. İnönü Üniversitesinde 28 branşta 50'den fazla takımın olduğunu dile getiren Rektör Kızılay, "Her alanda neredeyse takımız var. Biz büyük bir üniversiteyiz. Ekiplerimiz yarışmalarda başarıdan başarıya koşuyor. Sizleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinizin alınlarınızdan ve gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesini yakın zamanda kuracaklarına değinerek, "Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu (BESYO) fakülteye çeviriyoruz. YÖK'ten karar alındı. Bakanlar Kuruluna gönderildi. Oradan da karar çıkınca tümüyle gerçeklemiş olacak. BESYO fakülteye dönüşmüş olacak" şeklinde konuştu. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Spor Şube Müdürü Salih Coşar ise İnönü Üniversitesinde 29 yıldır görev yaptığını belirterek, "Bu yıl üniversite olarak birçok branşta başarılara imza attık. Rektörümüz Ahmet Kızılay bize her türlü desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.Sporcular kazandıkları kupa ve madalyaları Kızılay'a verdi.Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akp olat, Sağlık Kültür ve Daire Başkanı Ömer Çelik, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Spor Şube Müdürü Salih Coşar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu’da yer aldı. Sporcular kazandıkları kupa ve ve madalyaları, üniversitede sergilenmesi amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a verdi.