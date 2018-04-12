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BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

 Malatyalı başarılı sporcular Eda Keskin, Yasin Gün ve Antrenörleri Ramazan Yavuz ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ettiler.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

 Malatyalı başarılı sporcular Eda Keskin, Yasin Gün ve Antrenörleri Ramazan Yavuz ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ettiler.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:13
BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 13 – 18 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapılan, Türkiye Muay Thai Şampiyonasında dereceye giren Eda Keskin 45 Kilogramda Türkiye Şampiyonu olmuştu. Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17 – 24 Mart tarihleri arasında Mersin’de yapılan, Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonasında Malatyalı Yeni Olimpiyat Spor Kulübü Sporcusu Yasin Gün ise 62 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Alınan bu başarılardan dolayı sporcular Eda Keskin, Yasin Gün ve Antrenörleri Ramazan Yavuz ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ettiler.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi FINDIKLI alınan bu başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Fındıklı ‘’ Sporcularımızı her türlü desteği verdik ve bunların meyvelerini almak bizi onurlandırıyor, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, sporcularımız Eda KESKİN, Yasin GÜN ve Antrenörleri Ramazan YAVUZ’u tebrik eder başarıların devamını dilerim.’’ dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı konuşmasının ardından dereceye giren sporculara spor malzemeleri hediye etti.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Eda KeskinYasin GünRamazan YavuzTürkiye Muay Thai FederasyonuMustafa Sadi Fındıklı
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