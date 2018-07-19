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Başarılı güreşçilerden ziyaret

Bu yıl Malatya ve Gaziantep’te gerçekleştirilen festivallerde güreş müsabakalarında dereceye giren sporcular Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti.

Başarılı güreşçilerden ziyaret

Bu yıl Malatya ve Gaziantep’te gerçekleştirilen festivallerde güreş müsabakalarında dereceye giren sporcular Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:48
Başarılı güreşçilerden ziyaret

Darende Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Böke ile Antrenör Muhammet Mercimek’inde katıldığı ziyarette, güreşçileri tek tek tebrik eden Kaymakam Zengince, bu başarıda emeği olan herkesi kutladı. Darende’nin özellikle güreş dalında başarılı bir ilçe olduğunu dile getiren Zengince, Kaymakamlık ve belediye olarak da Ata sporu olan güreşin ilçede geliştirilmesi ve her daim yaşatılması adına destek verdiklerini söyledi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Böke’de, kendilerini kabul eden Zengince’ye teşekkür ederek 2018 yılı Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşen ulusal müsabakalarda Darendeli güreşçilerin önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Antrenör Muhammet Mercimek ise ilk olarak bu yıl 24.’sü yapılan Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinde 6 sporcularının derece yaptığını ve Gaziantep yapılan geleneksel Aba Güreşi Organizasyonunun da ise Darende Güreş Takımı olarak 2 sporcularının derece aldığını söyledi.

İHA

Son Güncelleme: 19.07.2018 11:12
Anahtar Kelimeler:
GaziantepEnver Hakan Zengince
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