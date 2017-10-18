18 Ekim 2017 Çarşamba

Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Kahramanmaraş’da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:44
Başarılı güreşçiler ödüllendirildi
  Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yapılan büyükler, yıldızlar ve minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında başarılı olan güreşçiler, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti. Güreşlerde başarılı olan öğrencileri kutlayan Zengince, “Güreş Ata sporumuzdur, vazgeçilmez sporlarımızdan birisidir. Her spor dalında olduğu gibi güreşte de ilimizi, ülkemizi başarı ile temsil edecek sporcuların çıkması bayrağımızı dalgalandırması bizler için çok önemli” dedi.
Darende Gençlik ve Spor ilçe müdürü Mithat Böke ise güreş antrenörleri Muhammet Mercimek ile ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek “Yakın bir tarihte Milli takıma güreşçi veren ilçe olacağız. Yeter ki yetkililerimiz bizlere destek olsunlar” diye konuştu.
İHA
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