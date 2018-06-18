Başakşehir’den haber bekleniyor

Teknik direktör Erol Bulut’un yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin İstanbul temsilcisiyle dirsek teması sürüyor. Lacivert-turunculu takımla sözleşmeleri bulunan oyuncuları bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Yeni Malatyaspor’un gelebilecek olumsuz cevaba göre alternatif tekliflerde bulunacağı da ifade edilirken, Erol Bulut’un bu isimleri yeni sezonda kadroda görmek istediği yönetime ısrarla ilettiği belirtildi. İstanbul ekibiyle 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Manuel da Costa, 32 yaşında. Fransa doğumlu Fas asıllı oyuncu 1,91 metre boyunda. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tunay Torun ise 1,76 metre boyunda. Almanya Hamburg doğumlu olan Türk futbolcunun, Başakşehir ile 30 Haziran 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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