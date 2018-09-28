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Başakşehir’de keyifler yerinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Başakşehir’de keyifler yerinde

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

28 Eylül 2018 Cuma 11:40
Başakşehir’de keyifler yerinde

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü sahasında mücadele edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve koşu ile başladı.

5’e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Başakşehir’de Arda Turan ve Emre Belözoğlu, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Elia, Napoleoni ve Alpaslan Erdem idmana katılmadı. Medipol Başakşehir’in başarılı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu’nun doğum günü antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Pasta kesilmeden önce Teknik Direktör Abdullah Avcı, “5. seneyi kutluyoruz. Umarım uzun seneler beraber sağlıklı kutlarız. Hep beraber nice sağlıklı mutlu hep beraber senelere” şeklinde konuştu. Doğum günü pastasını kesen Moldovalı futbolcu Epureanu ise “Bu ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Hem mutluyum hem gururluyum” ifadelerini kullandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYeni MalatyasporAntrenmanEpureanu
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