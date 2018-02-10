Başakşehir’de hedef mutlak galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 43 puanla Galatasaray’ın iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertli takım, 38 puanla üçüncü sırada yer alan rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolundaki bu önemli virajı kayıpsız geçmek istiyor.

Ligde 20. randevu

Başakşehir ile Fenerbahçe, yarın oynanacak mücadele ile birlikte ligdeki 20. randevularına çıkacak. Geride kalan 19 maçta sarı-lacivertlilerin rakibine 9 - 8’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ancak Abdullah Avcı’nın takımı, Kanarya’ya karşı oynadığı son 4 lig maçının 3’ünü kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca iç sahada da Fenerbahçe ile oynadığı son 9 müsabakanın 7’sini kazanan turuncu-lacivertli ekip, diğer mücadelelerde ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Başakşehir iç sahada yenilmiyor

Medipol Başakşehir’in sahasında tam 31 maçtır bileği bükülmüyor. Avcı ve ekibi, ligin ilk yarısında Fatih Terim Stadyumu’nda oynadığı 8 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ikinci yarının ilk iç saha karşılaşmasında da Karabükspor’u 5-0 gibi bir skorla geçerek evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sahasındaki son mağlubiyetini 12 Mart 2016’da Osmanlıspor’a karşı 3-2’lik skorla alan Başakşehir, bu süreçten sonraki maçlarda 24 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Emre yok, Mossoro belirsiz

Başakşehir’de Fenerbahçe karşılaşması öncesi orta sahada iki önemli ismin eksikliği dikkat çekiyor. Atiker Konyaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilere karşı sahadaki yerini alamayacak. Aynı maçta sakatlanan Mossoro’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Düdük Halil Umut Meler’de

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.