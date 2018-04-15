Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir’de taraftarlar 27 otobüsle stadyuma geldi. Turuncu-lacivertliler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşırken, turuncu-lacivertli ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu’nda deplasman takımı tribününe ait olan bölümün tamamını dolduran 2000 kadar Başakşehir taraftarı, takımlarına destek verdi. Bu sezon iç saha karşılaşmalarında 4 bin 500 ortalamayla oynayan Medipol Başakşehir’i, Galatasaray deplasmanında 2 bin taraftarı destekledi.