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BAŞAKŞEHİR SERİ PEŞİNDE

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde üst üste 2 karşılaşmasını kazanan turuncu-lacivertliler, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet serisine devam etmenin hesaplarını yapıyor.

BAŞAKŞEHİR SERİ PEŞİNDE

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde üst üste 2 karşılaşmasını kazanan turuncu-lacivertliler, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet serisine devam etmenin hesaplarını yapıyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:43
BAŞAKŞEHİR SERİ PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ligde üst üste 2 karşılaşmasını kazanan İstanbul temsilcisi, Cuma günü oynayacağı maçta galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Öte yandan Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni ile tedavisi devam eden Marcio Mossoro’nun Yeni Malatyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekleri ifade edildi. busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBaşakşehirYeni Malatyaspor
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