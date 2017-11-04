Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Başakşehir maçını kazanarak, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ravcı ayrıca Erol Bulut ile Abdullah Avcı'nın karşı karşıya gelecek olması için, "Başarılı bir teknik ekibin parçası olan iki eski arkadaşının karşılaşmasında sahadaki oyun herkesi memnun edecektir" dedi.
03 Kasım 2017 Cuma 14:43
Takımdaki son durum ve Süper Lig'de pazar gün evinde oynayacakları Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde başarılı bir gidişat yakaladığını kaydeden Ravcı, “Erol Hocamızın gelmesiyle birlikte takım olarak hem oyunsal, hem de skorsal olarak iyi bir görüntü yakaladık. Son haftalarda yakalamış olduğumuz çıkış taraftarımızı ziyadesiyle mutlu ediyor. 10 haftası geride kalan ligde hanemize yazdırdığımız 14 puan psikolojik olarak bizleri rahatlattı. Bu rahatlığın eminim maçlarda olumlu dönüşleri olacaktır. Tabi lig uzun bir maraton ve zorluk derecesi her hafta daha artan bir lig var önümüzde. Biz maç maç düşünüp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.
“Taktiksel seyri oldukça yüksek bir müsabaka izleyeceğiz”
Ravcı, pazar günü sahada iki eski teknik ekip arkadaşının karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, “Abdullah Avcı bu ülkede hem duruşu, hem de bilgisi birikimiyle kendisini kabul ettirmiş bir isim. Erol Hocamız da onunla birlikte yıllarca kader birliği yaptı. Bu anlam Pazar günü sahada güzel ve de taktiksel seyri oldukça yüksek bir müsabaka izleyeceğiz. Başarılı bir teknik ekibin iki eski arkadaşının karşılaşmasında sahadaki oyun herkesi memnun edecektir diye düşünüyorum. Başakşehir şampiyonluk yarışından kopmamak için, biz ise ileride korkulu rüya görmemek ve iyi gidişatımızı devam ettirmek için kazanmak zorundayız. Umarım kazanan Yeni Malatyaspor olur” diye konuştu.
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