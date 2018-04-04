BAŞAKŞEHİR MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK!

Süper Lig’de topladığı 37 puanla 9. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, cuma günü oynayacağı Başakşehir maçında galibiyet hedefliyor. Dün öğlen saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların moralli ve istekli oldukları gözlendi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib ve Godson Azubuike ise katılmadı. Kulüpten doktorundan edinilen bilgiye göre Khalid’in durumunun ciddi olmadığı, Azubuike’nin ise yarın antrenmanda son durumuna bakılarak oynayıp oynamayacağına karar verileceği ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılı kulübün sol kanat oyuncusu Aly Cissokho yakalandığı gribal enfeksiyondan dolayı antrenmanı yarıda bıraktı. Baş dönmesi şikayeti üzerine çalışmayı yarıda kesen Cissokho sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine tesislere gönderildi. Yeni Malatyaspor kafilesi, cuma günü saat 20.00’de oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına perşembe gününe kadar Malatya’da sürdürecek. Aynı gün çalışmalarını tamamlayacak olan kaplanlar akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul’a hareket edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi