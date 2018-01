Süper Lig’in devre arasında hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ve Yeni Malatyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Başakşehir’in golleri 16. dakikada Elia, 25. dakikada Epureanu 35. dakikada İrfan Can ve 88. dakikada penaltıdan Mevlüt’ten gelirken, Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 74. dakikada Barazite’den geldi.

Erol Bulut yönetimindeki Sarı kırmızılılar, hazırlık karşılaşmasına Fabien Ceddy Farnolle, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Sadio Diallo, Aly Cissokho, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Okechukwu Godson Azubuike, Eren Tozlu, Turgut Doğan Şahin ve Adem Büyük ilk on biriyle çıktı. Başakşehir ise Mert Günok, Junior Caicara, Aureilen Chedjou, Alexandru Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Hakan Özmert, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Eljero Elia, Mehmet Batdal on biriyle hazırlık karşılaşmasında oynadı.

İHA