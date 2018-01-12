12 Ocak 2018 Cuma

Başakşehir faturayı ağır kesti!

Süper Ligin ikinci yarısına Antalya Belek’te hazırlanan Yeni Malatyaspor, oynadığı ikinci hazırlık maçında lidere farklı mağlup oldu. Devre arası transfer döneminde sessiz günler yaşayan Sarı-kırmızılılar, Erol Bulut’un eski takımına karşı sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:15
Başakşehir faturayı ağır kesti!

Süper Lig’in devre arasında hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ve Yeni Malatyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Başakşehir’in golleri 16. dakikada Elia, 25. dakikada Epureanu 35. dakikada İrfan Can ve 88. dakikada penaltıdan Mevlüt’ten gelirken, Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 74. dakikada Barazite’den geldi.

Erol Bulut yönetimindeki Sarı kırmızılılar, hazırlık karşılaşmasına Fabien Ceddy Farnolle, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Sadio Diallo, Aly Cissokho, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Okechukwu Godson Azubuike, Eren Tozlu, Turgut Doğan Şahin ve Adem Büyük ilk on biriyle çıktı. Başakşehir ise Mert Günok, Junior Caicara, Aureilen Chedjou, Alexandru Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Hakan Özmert, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Eljero Elia, Mehmet Batdal on biriyle hazırlık karşılaşmasında oynadı.

 

İHA

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