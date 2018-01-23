Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117989
ALTIN
162.641
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.2761
EURO
4.6344

BAŞAKŞEHİR DOLU DİZGİN

Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadele Başakşehir'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR DOLU DİZGİN

Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadele Başakşehir'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:39
BAŞAKŞEHİR DOLU DİZGİN

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Cristian Titi xx, Aziz Behich xx, Barış Yardımcı xx, Ekong xx, Ekoko xx (Grozav dk. 62 x), Batalla x (Yusuf Erdoğan dk. 43 x), Delarge xx, Mikel Agu xx, Badu xx, Moussa Sow x (Stancu dk. 62 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Furkan Soyalp, Faty, Sinan Bakış, Joshua
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Attamah xxx, Caiçara xx, Clichy xx, Epureanu xx, Napoleoni xx, Visca xxx, Emre Belözoğlu xxx (İrfan Can dk. 65 x), Mahmut Tekdemir xx, Mossoro xxx (Arda Turan dk. 65 xx), Adebayor xx (Mevlüt dk. 84 ?)
Yedekler: Mert Günok, Uğur Uçar, Egemen Korkmaz, Chedjou, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Attamah (dk. 17), Mossoro (dk. 58), Arda Turan (dk. 86) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Badu, Ekoko (Bursaspor), Attamah, Caiçara, Mahmut (Medipol Başakşehir) busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir SporBursa Büyükşehir BelediyesiEmre BelezoğluMalatyaBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“DAHA DA YENİLMEYİZ”
“DAHA DA YENİLMEYİZ”
MASA TENİSİNE DESTEK MESAJI
MASA TENİSİNE DESTEK MESAJI
PÜTÜRGE İDDİALI GELİYOR
PÜTÜRGE İDDİALI GELİYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim