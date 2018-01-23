BAŞAKŞEHİR DOLU DİZGİN

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Cristian Titi xx, Aziz Behich xx, Barış Yardımcı xx, Ekong xx, Ekoko xx (Grozav dk. 62 x), Batalla x (Yusuf Erdoğan dk. 43 x), Delarge xx, Mikel Agu xx, Badu xx, Moussa Sow x (Stancu dk. 62 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Furkan Soyalp, Faty, Sinan Bakış, Joshua
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Attamah xxx, Caiçara xx, Clichy xx, Epureanu xx, Napoleoni xx, Visca xxx, Emre Belözoğlu xxx (İrfan Can dk. 65 x), Mahmut Tekdemir xx, Mossoro xxx (Arda Turan dk. 65 xx), Adebayor xx (Mevlüt dk. 84 ?)
Yedekler: Mert Günok, Uğur Uçar, Egemen Korkmaz, Chedjou, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Attamah (dk. 17), Mossoro (dk. 58), Arda Turan (dk. 86) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Badu, Ekoko (Bursaspor), Attamah, Caiçara, Mahmut (Medipol Başakşehir) busabahmalatya.com
İHA