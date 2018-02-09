Bartın’da 16-17 yaş arası Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bartın’da düzenlenen 16-17 yaş arası Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bartın’da düzenlenecek olan Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası’nın açılış töreni Ömertepesi Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Törene Bartın Valisi Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvi Top, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, "19 Şubat 2018 Pazar gününe kadar devam edecek olan müsabakalara şampiyonada mücadele edecek olan sporculara başarılar diliyorum. Daha dün Safranbolu’dan bir kardeşimiz şehit düştü. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah hepsini gani gani rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Gençler için ne yapsak az. Onları geleceğe hazırlarken kendi milli ve manevi değerlerimizi onlara aktarmak zorundayız. 15 Temmuz 2016’da geçlerin, tankların, topların, silahların önünde göğüslerini siper etti. Anne ve babalarıyla büyük bir demokrasi mücadelesine katıldılar. Milletimiz yeri geldiğinde her türlü fedakarlıktan çekinmeyeceğini gösteriyor. Ben bu duygular içerisinde emeği geç herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Spor Müdürü Ali Özdemire plaket takdim edildi.