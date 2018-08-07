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Barazite kulüp bulamayınca…

Barazite kulüp bulamayınca…

07 Ağustos 2018 Salı 11:38
Barazite kulüp bulamayınca…

Yeni Malatyaspor’da kulüp bulması için ülkesine gönderilen Nacer Barazite, yeniden Malatya’ya döndü. Teknik Direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda karşılıklı görüşülerek kulüp bulması için ülkesine gönderilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu kulüp bulamayınca tekrar Malatya’ya geldi.
1 milyon 100 bin Euro maliyeti bulunan Barazite’nin sözleşmesindeki ağır maddelerden dolayı gönderilemediği, oynamaması halinde bile ücret almaya devam edeceği belirtildi.
Nacer Barazite Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başladı. 2017- 2018 sezonunda Yeni Malatyaspor’a katılan Nacer Barazite, Süper Lig’de 15 karşılaşmada 780 dakika forma giydi ve sezonu 2 gol, 3 asistle tamamladı. 

İHA

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