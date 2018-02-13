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Barajı geçmek için İskenderun’da yüzecekler 

Türkiye Yüzme Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Grup müsabakaları İskenderun’da yapılacak.

Barajı geçmek için İskenderun’da yüzecekler 

Türkiye Yüzme Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Grup müsabakaları İskenderun’da yapılacak.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 14:15
Barajı geçmek için İskenderun’da yüzecekler 

İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nda 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 11-12 yaş ulusal gelişim projesi birinci etap grup müsabakalarına 12 ilden 13 kulüp 150’ye yakın sporcunun katılacağı yarışlar İskenderun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

5 kategoride 2 gün sürecek müsabakalarda Adana, Mersin, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Malatya, Elazığ, K.Maraş, Van’ın yanı sıra İskenderun’dan katılan sporcular, serbest, kurbağa, kelebek, sırtüstü ve bayrak yarışlarında federasyonun belirlediği barajlara geçmek için yarışacaklar.


Yapılacak olan yüzme müsabakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, “12 il ve bir ilçenin iştiraki ve toplamda 250 kişilik bir kafilenin katılımı ile 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğümüze bağlı Vali Zeki Şanal Yüzme Havuzumuz bu organizasyona ev sahipliği yapacak. Ülke genelinde 5 bölge ve 4 ilde yapılacak olan 11-12 yaş Ulusal Yüzme Gelişim müsabakaları Türkiye’de ilçe olarak sadece İskenderun’da düzenlenecektir. Turnuvalarda derece alarak başarılı olan sporcularımız milli takım sporcusu olmak yolunda önemli bir adım kat etmiş olacaklardır. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü takımlarımız bu turnuvaya katılmaya hak kazanmış takımlarımızdır. Biz şimdiden bütün takımlara ve sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası 1. Etap sezon açılışı puanlı yol yarışları da 17 Şubat 2018’de Arsuz - İskenderun arası genç ve yıldız kategorileri, 18 Şubat Pazar günü Yıldız A ve Yıldız B kategorilerinde, İskenderun sahilindeki Yelken Kulübü ile Meteoroloji Müdürlüğü arasındaki yolda tur usulü yapılacak. 17-18 Şubat tarihlerinde yapılacak, hem yüzme ve hem de Türkiye şampiyonası 1. etap sezon açılışı olan bisiklet yarışlarını izlemeye tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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Türkiye Yüzme Federasyonu 2018 Yılı Faaliyet Programı11-12 Yaş Ulusal Gelişim GrupİskenderunMalatyaYüzmeHavuz
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