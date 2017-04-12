12 Nisan 2017 Çarşamba

Baraj maçının tarihi netleşti

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde şampiyon olan Arguvan Belediyespor ile BAL 2. Grup’ta sezonu 6. sırada bitiren İnönü Üniversitesi önümüzdeki sezon BAL’ da kimin mücadele edeceğini belirlemek için play –out maçı oynayacak. Bu müsabakanın tarihini ve gününü netleştiren ASKF, karşılaşmanın 23 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Yeşiltepe’ de oynanacağını açıkladı.

12 Nisan 2017 Çarşamba 14:28
Baraj maçının tarihi netleşti

  Malatya’da oynanan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi müsabakalarında İl birincisi olan Arguvan Belediye spor ile BAL 2. Grup’ta normal sezonu Yeşilyurt Belediyespor’un altında tamamlayan İnönü Üniversitesi BAL baraj maçında karşı karşıya gelecek.

ASKF KULÜPLERLE TOPLANTI YAPTI
  Her iki takımın yöneticileriyle önceki akşam teknik toplantı yapan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, takım yöneticilerinin de bulunduğu görüşmede maçın yeri ve tarihini karara bağladı. ASKF’den yapılan kısa açıklamada, “BAL Baraj müsabakası ile ilgili teknik toplantı yapılmıştır. Teknik toplantıda alınan karar gereği BAL baraj müsabakası 23 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Yeşiltepe Stadı’nda oynatılacaktır” denildi.

KAZANAN BAL TAKIMI OLACAK!
  Karşılaşmayı kazanan takım önümüzdeki sezon Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil etme hakkı kazanacak. Futbolda 2016-2017 sezonunun sonuna yaklaşılırken, Malatya’da Bölgesel Amatör Lig play-out heyecanı yaşanacak. BAL’da sezonu Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un altında bitiren İnönü Üniversitesispor ile 1. Amatörde şampiyon olan Arguvan Belediyespor arasındaki tek 90 dakikalık mücadele önümüzdeki hafta oynanacak. Kazananın BAL’da mücadele edeceği müsabakanın normal süresi berabere tamamlanırsa, maçta çift devreli 15’er dakikalık uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da iki takım eşitliği bozamaz ise bu kez seri penaltı vuruşları kullanılacak. Karşılaşma Yeşiltepe Stadı oynanacak.

FATİH AVCI
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