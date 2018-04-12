Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109851
ALTIN
179.339
DOLAR
4.1285
STERLİN
5.8561
EURO
5.1036

BARAJ MAÇINA MORALLİ ÇIKACAKLAR

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon Malatya’yı temsil eden İnönü Üniversitesispor’da hedef gelecek sezonda BAL’da mücadele etmek. 15 Nisan Pazar günü oynanacak baraj maçında Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı kulübün sportif direktörü Aziz Yiğit, takımda ödemelerin yapıldığını ve tek düşüncelerinin galip gelmek olduğunu söyledi.

BARAJ MAÇINA MORALLİ ÇIKACAKLAR

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon Malatya’yı temsil eden İnönü Üniversitesispor’da hedef gelecek sezonda BAL’da mücadele etmek. 15 Nisan Pazar günü oynanacak baraj maçında Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı kulübün sportif direktörü Aziz Yiğit, takımda ödemelerin yapıldığını ve tek düşüncelerinin galip gelmek olduğunu söyledi.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:05
BARAJ MAÇINA MORALLİ ÇIKACAKLAR

Önümüzdeki sezon Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçında Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor’da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

“GALİBİYET PAROLASIYLA SÜRÜYOR”

BAL 2.Grup’ta ligi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un altında bitiren kırmızı-beyazlı ekip, Pazar günü saat 15.00’te Pütürge Belediyespor ile baraj maçı oynayacak. Takımdaki son durum ile ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, takımda ödemelerin yapıldığını ve tek düşüncelerinin galip gelmek olduğunu söyledi. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı BAL’de istedikleri gibi bir sezon geçirmediklerini kaydeden Yiğit, “BAL’da yaşadığımız sorunlar herkesin malumu. Biz daha iyisini yapabilecek güçte bir takımdık. Ligi Yeşilyurt Belediyespor’un alt sırasında tamamladığımız için baraj maçı oynayacağız. Bu maç öncesinde ödemelerimiz yapıldı ve moral motivasyon olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Hazırlıklarımız mutluk galibiyet parolasıyla sürüyor. Tabi rakibimiz Pütürge Belediyespor da meşakkatli bir yoldan buralara geldi. Hakikaten saygı duyulacak işler yaptılar. İnşallah Pazar günü kazanan Malatya futbolu olur. Ben şimdiden centilmence ve dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunuyorum. Malatyalılar da bu heyecanlı geçmesi muhtemel maça bekliyoruz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEPLASMANDA SEVK!
DEPLASMANDA SEVK!
EKSİK YOK, 2 OYUNCU SINIRDA!
EKSİK YOK, 2 OYUNCU SINIRDA!
CİSSOKHO 3 PUANA VURGU YAPTI!
CİSSOKHO 3 PUANA VURGU YAPTI!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim