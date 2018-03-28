Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114094
ALTIN
171.886
DOLAR
4.0108
STERLİN
5.6491
EURO
4.9490

BARAJ MAÇI BELİRSİZLİĞİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor'un baraj maçına çıkıp çıkmayacağı futbolculara yapılacak ödemelere göre belli olacak.

BARAJ MAÇI BELİRSİZLİĞİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor'un baraj maçına çıkıp çıkmayacağı futbolculara yapılacak ödemelere göre belli olacak.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:51
BARAJ MAÇI BELİRSİZLİĞİ

Sezona parasal krizle başlayan İnönü Üniversitesispor da önce teknik heyet, ardından da birçok sporcu kulüpten ayrılmıştı. Yaşanan krizi atlatan ve kadrosuna yeni oyuncular katan kırmızı beyazlılarda futbolcular sezonun son iki karşılaşmasına da çıkma kararı aldı.

Takımda yaşanan ödeme sorunu nedeniyle sabırları taşan ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynadıkları karşılaşma öncesinde idman boykotu yapan futbolcular, yönetim ve sportif direktör Aziz Yiğit ile yaptıkları toplantı sonrası kalan maçlara da çıkacaklarını iletmişlerdi.

Sezonun bitimine iki hafta kalırken, İnönü Üniversitesispor'da futbolcuların Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Liginde şampiyon olan Pütürge Belediyespor ile oynanacak olan BAL Ligi baraj müsabakasına çıkıp çıkmayacakları merak konusu oldu.

İnönü Üniversitesi'nde forma giyen futbolcuların, alacaklarının ödenmesi halinde baraj maçına çıkacakları, alacakların ödenmemesi halinde maça çıkmama ihtimallerinin olduğu ileri sürüldü.

Kulüp Başkanı Nurettin Uğur, geçtiğimiz günlerde, "Beni daha önceden tanıyan sporcular iyi biliyor. Ödemeler 15 gün gecikti, kimi antrenmana gelmedi, takımı bırakanlar oldu. ‘Herhalde bunlar para ödemeyecekler’ deyip ayrılanlar oldu, bir kısmını da gönderdik. Bu sene ya baraj maçı oynayacağız ya da Yeşilyurt Belediyespor’un üzerinde tamamlayacağız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalırsak benim geniş bir projem var. Benim takımı takip etme zamanım yok, o nedenle Aziz hoca takımın başında. Burada bazı hatalar oldu, ancak önümüzdeki sene bu hatalara düşmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

İnönü Üniversitesispor'un baraj maçı oynayacağı kesinleşirken, bundan sonraki süreçte takımda ne tür bir gelişme yaşanacağı merek konusu oldu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesisporFutbolcular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpek Onaran: “Türkiye’de triatlona ilgili artmaya başladı”
İpek Onaran: “Türkiye’de triatlona ilgili artmaya başladı”
TÜRK OKÇULUĞU BÖLGE ELEMELERİ MALATYA’DA YAPILACAK
TÜRK OKÇULUĞU BÖLGE ELEMELERİ MALATYA’DA YAPILACAK
ADİL GEVREK’TEN ÇAĞRI!
ADİL GEVREK’TEN ÇAĞRI!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim