BARAJ MAÇI BELİRSİZLİĞİ

Sezona parasal krizle başlayan İnönü Üniversitesispor da önce teknik heyet, ardından da birçok sporcu kulüpten ayrılmıştı. Yaşanan krizi atlatan ve kadrosuna yeni oyuncular katan kırmızı beyazlılarda futbolcular sezonun son iki karşılaşmasına da çıkma kararı aldı.

Takımda yaşanan ödeme sorunu nedeniyle sabırları taşan ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynadıkları karşılaşma öncesinde idman boykotu yapan futbolcular, yönetim ve sportif direktör Aziz Yiğit ile yaptıkları toplantı sonrası kalan maçlara da çıkacaklarını iletmişlerdi.

Sezonun bitimine iki hafta kalırken, İnönü Üniversitesispor'da futbolcuların Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Liginde şampiyon olan Pütürge Belediyespor ile oynanacak olan BAL Ligi baraj müsabakasına çıkıp çıkmayacakları merak konusu oldu.

İnönü Üniversitesi'nde forma giyen futbolcuların, alacaklarının ödenmesi halinde baraj maçına çıkacakları, alacakların ödenmemesi halinde maça çıkmama ihtimallerinin olduğu ileri sürüldü.

Kulüp Başkanı Nurettin Uğur, geçtiğimiz günlerde, "Beni daha önceden tanıyan sporcular iyi biliyor. Ödemeler 15 gün gecikti, kimi antrenmana gelmedi, takımı bırakanlar oldu. ‘Herhalde bunlar para ödemeyecekler’ deyip ayrılanlar oldu, bir kısmını da gönderdik. Bu sene ya baraj maçı oynayacağız ya da Yeşilyurt Belediyespor’un üzerinde tamamlayacağız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalırsak benim geniş bir projem var. Benim takımı takip etme zamanım yok, o nedenle Aziz hoca takımın başında. Burada bazı hatalar oldu, ancak önümüzdeki sene bu hatalara düşmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

İnönü Üniversitesispor'un baraj maçı oynayacağı kesinleşirken, bundan sonraki süreçte takımda ne tür bir gelişme yaşanacağı merek konusu oldu.busabahmalatya.com