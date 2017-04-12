TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da Teknik Direktörlük görevine Mustafa Uğur getirildi. 2014 – 2015 sezonunda Yeni Malatyaspor’un başında yer alan ve sezon başında kurduğu kadroyla yaşanan şampiyonluğun hazırlayıcısı olan Mustafa Uğur, 31. Haftada Yeni Malatyaspor’un rakibi olan Marmara temsilcisine imzayı attı. Ligde ardı ardına aldığı kötü sonuçlarla son sıraya gerileyen bordo-beyazlılarda görevinden istifa eden Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in yerine Mustafa Uğur ile anlaşma sağlandı. Bandırmaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada Teknik Direktör Mustafa Uğur’un yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağı ve hafta sonu oynanacak Göztepe maçı için takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. 54 yaşındaki teknik adam, ilk görüşlerini gazetemizle paylaşırken, “Zor bir görev aldık. Hem çalışmamızın hem de duaların neticesinde ligde kalmayı hedefliyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. Alt sıralarda kopmanın yaşanmaması en büyük avantajımız olacak” dedi.

MEHMET KIROĞLAN