TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0’lık sonuçla mağlup olan Yeni Malatyaspor takımına Malatya’ya dönüşünde havaalanında bir grup taraftar tepki gösterdi. Yaklaşık 100 futbolsever, geniş güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekiplerinin arasında tezahürat ve ıslıklarlar takımı protesto etti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği havaalanındaki tepkili karşılamada kulüp şoförü Zafer Çubuk ile bir grup taraftar tekme tokat birbirine girdi.

POLİS MÜDEHALE ETTİ!

Saat gece 00.00 sularında hava limanına inen kafile taraftar tepkisini görünce neye uğradığını şaşırdı. Teknik Direktör İrfan Buz’a ‘Söylesene İrfan Hoca bu takım niye oynamıyor’ yönünde tezahüratla tempo tutan taraftarlar, hava limanının otopark kısmına alınmadı. Takım otobüsü yerine farklı bir otobüsle yola çıkan kafile tam hava limanı çıkış kapısına geldiğinde taraftarla karşı karşıya geldi. Bu sırada kulüp şoförü Zafer Çubukçu ile bazı taraftarlar arasında fiili saldırı yaşandı. Emniyet güçleri araya girerek olayı yatıştırırken, biber gazı ve cop kullandı.

OLAYLAR TESİSLERE SIÇRADI!

Olaylar gecenin ilerleyen saatlerine doğru kulübün Orduzu Pınarbaşı’ndaki Tesisleri'ne de sıçradı. Yaklaşık 60 dolayındaki taraftar grubu güvenliği aşarak tesislere girmeye çalıştı. Polisin tesise yaklaşmasına izin vermediği taraftarlar bunun üzerine dışarı çıkan bazı futbolculara taş atarak tepkisini sürdürdü. Atılan taşlardan birinin dışarıda bulunan futbolculardan Ferhat Kiraz’a isabet ettiği ve sol kanat oyuncusunun hafif şekilde ayağından yaralandığı ileri sürüldü.





ÖMER ALİ DELİBAŞ