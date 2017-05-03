Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in 31. haftasında bugün saat 16.00’da ligde kalma mücadelesi veren Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hafta sonu kendi evinde Göztepe’yi mağlup ederek ligin kalan son 4 haftasına en yakın rakibinin 5 puan farkla önünde lider olarak giren sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşmanın son çalışmasını Bandırma’da yapan temsilcimiz 2 gün öncesinden gittiği ilçede maç saatini bekliyor.

MURAT VE AYİTE YOK, EREN VE YİĞİTCAN VAR!

Sarı kart cezalısı Murat Akça ve sakat oyuncular Jonathan Ayite ile Ferhat Kiraz yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, eksiklerin yerine savunmada Yiğitcan, forvette ise Eren’e ilk on birde şans verecek. Takımın diğer hatlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmeyen Buz’un Ahmet Aras, Mba ve İrfan’ı da hamle oyuncusu olarak düşündüğü öğrenildi. Bandırmaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in ilk yarısında 14. haftada Malatya’da karşılaşmış, maçı Bandırmaspor Atabey Çiçek’in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanmıştı. Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması bugün saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FATİH AVCI